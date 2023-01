MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata contro l'Atalanta soffermandosi anche su Daniel Maldini: "Maldini non ha ancora le caratteristiche del guerriero. Il suo plus non è quello, ma ha potenzialità enormi e secondo me sia io che lo Spezia possiamo tirargliele fuori".