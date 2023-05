Spezia-Milan 0-0 all'intervallo, prova anemica dei rossoneri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Prima frazione di gioco con pochi sussulti da parte dei rossoneri, tutti nei primi minuti. L'occasione più grande se la crea Sandro Tonali, per ora il migliore dei suoi, partendo palla al piede e scaricando un bel destro dal limite che però si stampa sul palo. Dopo questo, poco altro se non un bolide di Theo da fuori che Dragowski alza sopra la traversa. Lo Spezia più volte si rivela pericoloso con i cross dai lati, ma senza essere preciso nella conclusione. Ai rossoneri manca ritmo e qualità nel palleggio per scardinare il muro avversario, che si schiera compatto e unito.