Spezia-Milan, al Picco attesi circa 1500 tifosi rossoneri

Sebbene arrivi in una settimana molto particolare, a cavallo tra i due euroderby in Semifinale di Champions League, la sfida di domani contro lo Spezia assume comunque un'importanza elevata per quanto riguarda la classifica e la lotta per un piazzamento che vale la Champions League in questo finale di campionato. Per il Milan quindi è vietato sbagliare, anche con tutte le difficoltà del caso dovute dal momento non propriamente posiivo e le numerose assenze (ben 7). Al Picco però i rossoneri potranno contare, come sempre, sul tifo organizzato della Curva: sono attesi circa 1500 tifosi nel settore ospiti che caricheranno la squadra per tutti i 90 minuti della sfida.