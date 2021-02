Spezia nel mirino, è la prima volta che Ibra affronterà i liguri

Milan-Crotone del 7 febbraio 2021 è una partita che Zlatan Ibrahimovic non dimenticherà facilmente. Anzi, forse appenderà anche un quadro nella sua lussuosa villa nella Contea di Jamtland con il fermo immagine di quel pomeriggio, ipotesi possibile considerando l’ego smisurato dello svedese. Magari intitolato “La carica dei 501”. Il colosso di Malmoe, infatti, contro i calabresi ha raggiunto e superato quota 500 gol, a coronamento di una carriera incredibile per un attaccante straordinario. Perché uno che gioca a livelli altissimi per quattro decenni e diventa quasi più forte ogni anno che passa (i numeri lo confermano) non può essere considerato un giocatore come gli altri.

Ed a 39 anni, Ibra continua a collezionare record: oltre ad aver varcato la soglia delle 500 reti, segnando al Crotone ha aggiunto un’altra squadra alla lunghissima lista delle avversarie contro cui ha trovato la via del gol. Lista di cui il Saint Etienne è la formazione maggiormente colpita (22 centri), e in Italia le vittime preferite sono Roma e Palermo (12). L’insaziabile svedese non avrà voglia di fermarsi, e il calendario è favorevole: sabato sera il Milan affronterà lo Spezia, squadra contro cui l’11 rossonero non ha mai giocato e quindi rappresenta una potenziale nuova preda. Che potrebbe essere la 33° in Italia: ogni riferimento biblico, quando si parla di Zlatan Ibrahimovic, non è mai fuori luogo.

Giovanni Picchi