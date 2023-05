Spezia, Semplici sulla Cremonese: "Abbiamo visto cosa ha fatto con il Milan, sarà dura"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Cremonese e ha dichiarato: "Sappiamo dell’importanza della partita, ma non guarderei troppo agli altri. La Cremonese abbiamo visto cosa ha fatto con il Milan, sarà dura perché sono una squadra che ha ritrovato con il nuovo allenatore certezze e ha fatto risultati importanti. Si è rilanciata in lotta salvezza dopo un girone d’andata dove non aveva mai vinto.

Ha fatto un percorso eccellente in Coppa Italia e dice molto del loro valore. Siamo consapevoli e convinti di andare a fare una bella prestazione e portare a casa punti” riporta tuttomercatoweb.com.