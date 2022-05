MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato a Station Radio, Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha parlato della sua favorita per lo scudetto: "Io sono sempre rimasto accecato da come ha giocato e come ha gestito il gruppo l'Inter. Non mi meraviglierei se dovessero vincerlo nuovamente loro. Il Milan merita sicuramente per quanto ha espresso sul campo"