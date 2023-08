Spiragli dallo Sheffield per Origi ma ancora nessuna offerta ufficiale

Divock Origi rimane in uscita dal Milan ma ancora senza offerte che lo facciano convincere a lasciare Milanello. Come scrive Tuttosport questa mattina, il West Ham pare essersi defilato mentre dall'Inghilterra rimbalzano voci di un interesse da parte dello Sheffield United che, però, non è stato ancora sostenuto con offerte ufficiali inviate al Milan.