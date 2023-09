Spolli: "Quest’anno il campionato è più equilibrato rispetto all’anno scorso"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Nicolas Spolli: "Siamo alla terza giornata e bisogna avere pazienza e capire che quando va via un allenatore e ne arriva un altro ci sono dei cambi all’interno di tutto. Bisogna avere un po’ di calma. Il Napoli lotterà per lo scudetto insieme a Inter e Milan. Quest’anno il campionato è più equilibrato rispetto all’anno scorso. Il Napoli ha perso Kim e Spalletti, poi ha preso un allenatore importante come Garcia e preso giocatori con lo scouting che sbaglia poco, ma le altre hanno fatto buoni acquisti.

La Champions quanto può condizionare il rendimento di Inter e Milan? Hanno rose importanti, secondo me il Milan ha fatto acquisti di livello importante prendendo giocatori abituati a giocare questi tipi di competizione. Tutte le squadre avranno dei cali, lì bisogna avere un allenatore che sappia gestire i momenti. Alla Roma quando le cose non andavano bene, Garcia è sempre stato vicino alla squadra facendo capire che fosse un periodo negativo che doveva passare. Quando il Napoli avrà dei cali sarà lui a capire la situazione e la squadra si risolleverà”.