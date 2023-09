Sponsor record per lo United: 70 milioni l'anno da Snapdragon

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Nuova sponsorizzazione record per il Manchester United che ha sottoscritto un nuovo accordo con la società statunitense di software Snapdragon per un valore che sfiora i 70 milioni di euro all'anno. Il nuovo marchio, che comparirà dalla prossima stagione sulle divise dei Red Devils, fa parte del colosso tecnologico Qualcomm, e prenderà il posto dell'attuale sponsor di maglia TeamViewer. Nonostante l'accordo della durata quinquennale, gli azionisti dell'azienda tedesca avevano duramente bocciato la sponsorizzazione come "una pessima valutazione" da parte del management.

Da qui la richiesta di rescindere il contratto, lasciando che lo United trovasse un nuovo sponsor. (ANSA).