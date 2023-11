Sport for Change arriva in Siria: Fondazione Milan e AVSI insieme per i bambini colpiti dal terremoto ad Aleppo

Milano, 14 novembre 2023 – Fondazione Milan è lieta di annunciare una nuova partnership del programma “Sport for Change“, a sostegno dei bambini colpiti dal terremoto in Siria e Turchia di inizio 2023.

La collaborazione sarà realizzata con AVSI, un’Organizzazione della società civile italiana che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo in 40 Paesi nel mondo affinché la persona sia protagonista dello sviluppo integrale suo e della sua comunità, anche in contesti di crisi ed emergenza.

Dal 2015 AVSI è stabilmente in Siria e lavora, con una rete capillare di partner, per sostenere la popolazione provata dalla crisi economica, sanitaria e sociale dovuta al conflitto del 2011. La partnership con Fondazione Milan offrirà supporto ai bambini vulnerabili ad Aleppo, in particolare coloro che sono stati colpiti dal terremoto avvenuto lo scorso 6 febbraio.

Fondazione Milan e AVSI hanno unito le forze per affrontare questa difficile situazione con l’obiettivo di offrire ai bambini la possibilità di sviluppare il proprio potenziale attraverso lo sport, che ha il pregio di essere uno strumento educativo “informale” che abbraccia e accoglie ragazze e ragazzi senza limiti e distinzioni.

Il progetto, della durata di 10 mesi, coinvolgerà 270 giovani, compresi tra i 7 e i 17 anni. I partecipanti al progetto avranno l’opportunità di praticare sport, in particolare il calcio.



Il progetto vuole promuovere ambienti sicuri e inclusivi per i giovani di Aleppo e favorire il loro sviluppo incoraggiando la cooperazione, l’accettazione delle differenze e la gestione costruttiva dei conflitti. Gli allenatori e gli educatori saranno appositamente formati per garantire la sicurezza dei bambini e proteggere i loro diritti. Inoltre, sono previste attività di supporto psicosociale per affrontare lo stress post-traumatico causato dal terremoto, promuovendo la comprensione delle emozioni, la loro gestione e l’identificazione di meccanismi positivi per affrontare le difficoltà.

Il progetto si svolgerà presso il Pro Terra Sancta College di Aleppo, in collaborazione con Pro Terra Sancta, un’organizzazione internazionale che promuove progetti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale e supporta le comunità locali in situazioni di emergenza umanitaria.

Fondazione Milan e AVSI si impegnano sul territorio affinché questo progetto possa contribuire a migliorare in modo significativo la vita dei bambini che vivono in situazioni difficili ad Aleppo e a promuovere la loro resilienza attraverso lo sport.