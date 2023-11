Sport for Inclusion Week: oggi la conferenza di presentazione. C'è Laura Giuliani

Oggi, giovedì 23 novembre, alle ore 15:00, presso l'Allianz Cloud di Milano, ci sarà il lancio della Sport for Inclusion Week,

La Sport for Inclusion Week è una settimana organizzata e promossa da Sport for Inclusion Network, di cui Fondazione Milan è socio fondatore, un’associazione dedicata a far conoscere e praticare lo sport inclusivo. La settimana, che si terrà dal 26 novembre al 3 dicembre 2023, prevede un calendario di iniziative su tutto il territorio nazionale, promosse e sostenute dai soci di Sport for Inclusion Network. Sarà possibile in più di 20 città conoscere meglio e sperimentare dal vivo attività di sport inclusivo.

Il 23 novembre, nella cornice dell'Allianz Cloud, si terrà la giornata di lancio, focalizzata su una dimostrazione di alcune di queste attività sportive, alla quale prenderanno parte Laura Giuliani, portiere della Prima Squadra Femminile dell’AC Milan, e alcune istituzioni locali. Alle 15:00 si terrà la conferenza stampa dedicata, volta a illustrare le iniziative che prenderanno forma nelle altre città italiane. Dalle 14:00 alle 18:00, infatti, verranno proposte attività di rugby, sitting volley, taekwondo, climbing, running e molto altro.