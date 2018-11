Sport: Ics e DBJ studiano investimenti

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - L'Istituto per il Credito Sportivo ha ospitato presso la proprio sede una delegazione della Development Bank of Japan (DBJ), interessata stabilire con la banca pubblica italiana una collaborazione che le consenta di aprire un settore dedicato alle infrastrutture sportive private, secondo le disposizioni dell'attuale Premier Abe. Il confronto con una realtà internazionale così prestigiosa rappresenta motivo di orgoglio e di arricchimento reputazionale per l'Ics, ha sottolineato in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, che ha ribadito come "l'Italia voglia recepire le migliori politiche e le migliori esperienze amministrative espresse oltreconfine, ricordando che il tema dello sport è centrale nella vita di un Paese, per l'immensa dote di valori che porta con sé, nei più diversi campi, dalla formazione alla salute".