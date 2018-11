Sport Mediaset - Calabria e Çalhanoglu in gruppo: Gattuso pensa al 3-4-3

Tutti i nazionali sono rientrati, rivela Claudio Raimondi a Sport Mediaset, e a Milanello cresce l'ottimismo verso Roma perché nella seduta mattutina si sono allenati nuovamente in gruppo Davide Calabria ed Hakan Çalhanoglu. Il terzino è out da circa un mese ma contro la Lazio, riporta il collega, potrebbe essere impiegato come terzo della difesa a tre vista l'emergenza del reparto. Mentre il recupero del numero dieci spinge Gattuso, prosegue Raimondi, a virare su di un 3-4-3, con Laxalt largo a sinistra nel centrocampo ed un tridente offensivo formato da Suso, Cutrone ed il turco.