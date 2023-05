Sportico - Club più preziosi al mondo: Milan 14° davanti a Inter e Roma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre alle parole del proprietario dell'AC Milan Gerry Cardinale (CLICCA QUI per leggerle), in un approfondimento della testata online di business sportivo Sportico.com è riportata la tabella dei 20 club calcistici più preziosi del mondo nel 2023. Sportico - si legge - "ha parlato con più di due dozzine di banchieri, avvocati e investitori direttamente coinvolti nel calcio per valutare le 50 squadre di maggior valore": il Manchester United è in testa con 5,95 miliardi di dollari, seguito da Real Madrid (5,23 miliardi di dollari), FC Barcelona (4,95 miliardi di dollari), Liverpool (4,71 miliardi di dollari) e Bayern Monaco (4,46 miliardi di dollari).

Il Milan è 14esimo in classifica con una valutazione di 1,2 miliardi di dollari, davanti all'Inter 15esima (1,1 miliardi di dollari) e dietro la Juve, 13esima, con 1,78 miliardi di dollari; più indietro la Roma, 20esima, con una valutazione di 765 milioni di dollari.