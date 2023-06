Sportiello al Milan, il video della sua parata migliore nell'ultima stagione

Marco Sportiello è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan in cui è approdato per il ruolo di vice Maignan. La Lega di Serie A, sui propri canali social, ha pubblicato il video della sua miglior parata con l'Atalanta nell'ultima stagione in una gara contro la Fiorentina.

Marco joins @acmilan, but he did THIS last season #SerieA pic.twitter.com/ps4WpZwyvC — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 28, 2023