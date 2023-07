Sportiello: "Chi gioca meno, deve spingere il gruppo. Sono qui anche per questo"

MilanNews.it

"Con le tre competizioni c'è bisogno di tutti, ma non solo in campo. Anche nel quotidiano, chi gioca meno deve spingere il gruppo e non è una frase fatta. Io devo cercare di essere più pronto prossibile. Non è facile perchè quando non giochi per tanti mesi, devi fare bene subito e magari non hai più chance. Devi essere bravo, stare sul pezzo e penso che devo dare a tutto l'ambiente affidabilità e farli stare tranquilli". Così Marco Sportiello alla domanda su cosa sente di poter dare al Milan nel suo ruolo di secondo portiere.