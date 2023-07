Sportiello, maturità al servizio del Milan e di Maignan. È già un acquisto azzeccato

© foto di Antonello Gioia

La presentazione in conferenza stampa di Marco Sportiello ha confermato che il suo acquisto è (già) un acquisto azzeccato.

Il portiere ex Atalanta, infatti, arrivato in rossonero per fare da secondo a Mike Maignan, ha dimostrato nel parlare ai giornalisti presenti a Milanello tantissima maturità e voglia di mettersi a disposizione per il Milan, con le qualità umane e tecniche di cui dispone e con l'esperienza dei suoi 31 anni. Il suo, d'altronde, non sarà solo un ruolo da vice, facendosi trovare pronto in caso di forfait da Maignan, ma sarà utile al numero 1 francese soprattutto "dando - ha detto il numero 57 - ritmo negli allenamenti, stimolandolo", ma anche nell'essere un riferimento all'interno del gruppo: "Sono maturato molto, soprattutto negli ultimi tre anni. Credo sia arrivato al momento giusto. Con le tre competizioni c'è bisogno di tutti, non solo in campo: chi gioca di meno deve spingere il gruppo, è una cosa di cui me ne sono accorto negli ultimi anni. Devo cercare di essere il più pronto possibile. Devi essere bravo, devi sempre stare sul pezzo. A tutto l'ambiente voglio dare affidabilità, lasciando pensare che io ci sono".

Ad aiutarlo il rapporto con Pioli, consolidato ai tempi della Fiorentina anche - purtroppo - dalla tragedia Astori: "Ci siamo sempre sentiti in questi ultimi anni. Siamo al secondo giorno. Io conosco già Pioli e qualcuno del suo staff. Pioli ti parla molto, ti confronti molto, ti spiega molto bene le cose".