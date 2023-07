Sportiello su Maignan: "Sono curioso di vederlo da vicino. Ma non posso fare quello che fa lui"

MilanNews.it

Marco Sportiello nel corso della sua conferenza stampa di presentazione ha parlato della convivenza che ci sarà con Mike Maignan: "Quando è arrivato due anni fa e ci abbiamo giocato contro in una delle prime partite, ho detto al mister che Mike era fortissimo. Dopo Donnarumma era difficile trovare un sostituto così importante. Mi son detto "Questo è un portiere molto importante" e anche il mister me lo ha detto. Io mi sono sempre adattato a tutti. Anzi, per me, anche se ho 31 anni è un motivo di crescita e apprendimento. Maignan è un portiere più moderno rispetto a me che sono vecchia scuola. Voglio rubargli qualche trucco. Io ho le mie caratteristiche. Quando e se verrò chiamato in causa, devo fare quello che so fare io, non posso fare quello che fa lui. Però son qui anche per imparare da lui".