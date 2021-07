Sportitalia - Il Milan compra, l'Inter pensa a cedere

Il Milan accoglie Olivier Giroud ed è pronto a stappare gli ulteriori botti di mercato che andranno a contraddistinguere l’estate rossonera. Sistemata la questione legata al vice Ibrahimovic, per Maldini e Massara si apre il discorso trequartista. Il nome che più attira l’attenzione è quello di Vlasic, attualmente in forza al Cska Mosca. Permane la distanza tra le parti, perché da una parte il Milan è pronto ad offrire un prestito con diritto di riscatto per il quale si andrebbe a spingere attorno ai venti milioni di euro, dall’altra il club di appartenenza valuta solo una cessione a titolo definitivo.

Il nome che aggancia le esigenze delle sue squadre milanesi è invece quello di Kaio Jorge, da una parte il Milan lo sta trattando da tempo anche se resta il nodo legato alle commissioni del suo agente, dall’altro l’Inter lo segue con interesse con la consapevolezza di non poter presentare proposte concrete. In casa nerazzurra infatti il main topic è sempre quello legato alle cessioni: definito con il Cagliari il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Dalbert, si cerca anche la quadra per Radja Nainggolan destinato al ritorno in Sardegna. Per Lazaro la psita Benfica prende quota nonostante le perplessità del diretto interessato, che comunque sta valutando l’idea di un’avventura in Portogallo. Poi sarà la volta del nome giusto per il dopo Hakimi, con Bellerin che resta profilo prioritario visto l’ok di massima concesso ai nerazzurri. Restano vive le piste alternative, ma la maglia da titolare va riempita il prima possibile.