Sportitalia - Milan, sono due le soluzioni per sostituire Higuain

Alfredo Pedullà, negli studi di Sportitalia, ha parlato di Higuain: “C’era un antefatto che fa pendant con le dichiarazioni di Gattuso. C’è stato un colloquio tra Higuain e Gattuso e Higuain ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere di andare via. Non centra il rigore. Lui si sente tradito perché avendo parlato con la società e avendo conosciuto l’idea del non riscatto sono cambiate le carte in tavola per Higuain. Higuain ha preso una scelta definitiva. Per Higuain il discorso è chiuso da giovedì, ci sarà un incontro a Gedda. Il Chelsea si è già avvicinato, con la proposta di un presitto di 18 mesi e un riscatto garantito. Il Chelsea vuole spalmare la cifra, il problema è il sostituto per il Milan: sono due le strade. Quella più semplice chiama in causa Morata e poi c’è il gradimento di Piatek. Il Milan si è informato, ha memorizzato la valutazione, 40 base più 7/8 milioni di bonus”