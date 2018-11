Sportitalia, Mirabelli: "Aubameyang, ci siamo visti più volte: era il mio unico obiettivo per l'attacco"

L'ex direttore sportivo del Milan <b>Massimiliano Mirabelli</b>, è ospite negli studi di <i>Sportitalia</i> per parlare della sua avventura e del suo addio con il club rossonero

<b>Sul centravanti (Aubameyang e Morata) che non è arrivato</b>: "Da anni è risaputo il rapporto con Aubameyang, ci siamo visti più volte e lui era il mio unico obiettivo per l'attacco anche se il Dortmund chiedeva tanto. Mentre lavoravo per portarlo a Milano dovevo sentire anche le richieste del tecnico che riteneva Kalinic come prima scelta. Era una trattativa difficile quella per il gabonese e sono intercorse altre trattative che poi hanno portato alla squadra che abbiamo costruito senza lasciare nulla da pagare perché quella proprietà ha pagato tutto quello che dovevamo. Noi trattavamo 4 attaccanti che erano Benzema, Morata, Higuain e Immobile".

<b>Sul rapporto con Mino Raiola</b>: "Non c'è un odio o una guerra fra di noi, ognuno cercava di tutelare i propri interessi. Mino probabilmente era abituato in maniera diversa dai miei predecessori. Ricordiamo che Donnarumma non aveva rinnovato col Milan prima del mio arrivo nonostante gli ottimi rapporti coi rossoneri, fu un'estate molto calda e impegnativa che però alla fine ha portato al prolungamento del portiere senza dare a Raiola i 30-40 milioni di euro di commissione. I toni a volte sono stati abbastanza accesi".

<b>Su Ibrahimovic</b>: "Scaldare il cuore dei tifosi con un grande campione che ha vestito la maglia rossonera è sbagliato. Ce lo offrirono anche a noi e dicemmo di no perché il Milan ha la necessità di acquistare giocatori per un nuovo ciclo e Ibrahimovic nonostante sia un campione a livello anagrafico non rientra in quest'ottica".

<b>Sulla fascia a Bonucci</b>: "Si è trattato di un errore non perché lui sia un cattivo ragazzo, ma perché c'erano altri con maggiore storia rossonera che la meritavano. Higuain? Noi volevamo una contropartita importante nello scambio con Caldara, poi non so come sia evoluta la situazione".

<b>Su Ausilio</b>: "Professionalmente la nostra storia è finita, non ha gradito il mio passaggio al Milan. Poi a livello personale ci sentiamo e vediamo".

<b>Su Gattuso</b>: "Sono stato orgoglioso di aver fatto questa scelta per la professionalità, la serietà e l'amore che lui e il suo staff mettono in questo lavoro. La società cinese non era d'accordo perché pensava che da fuori sarebbe sembrato un ridimensionamento, ma gli spiegai che per me l'allenatore del futuro è Rino. Anche lui paga il fatto di aver fatto gavetta in Grecia, in Serie C e B e per me questo è positivo. Molti vogliono iniziare dall'università, mentre lui ha iniziato dal basso per poi arrivarci".

<b>Sulla Roma</b>: "Ovviamente ci andrei, non rifiuterei una loro proposta. Ma non so se Monchi andrà via o meno".