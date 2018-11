Sportmediaset - Ibrahimovic ipotesi concreta, dialogo riaperto. Lo svedese vuole chiudere la carriera al Milan

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a Sport Mediaset, su Ibrahimovic al Milan da suggestione ora si può parlare di ipotesi concreta, i segnali ci sono da una parte e dall'altra. Ibra considera già terminata la sua carriera negli USA e vuole concluderla in rossonero. Leonardo, già in contatto con Raiola per il rinnovo di Bonaventura, ha ripreso il dialogo con l'agente dopo il rapporto burrascoso con Mirabelli. Lo svedese vorrebbe un anno e mezzo di contratto, il Milan pensa più ad un accordo di sei mesi, con opzione di rinnovo per la prossima stagione a Champions raggiunta.