SportMediaset - Inter in pole per Frattesi, ma prima deve fare una cessione. Milan, Juventus e Roma alla finestra

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, Davide Frattesi ha fatto sapere di voler restare in Italia, nonostante al Sassuolo siano arrivate diverse importanti offerte dalla Premier League. L'Inter è in pole perchè è in pressing da tempo sul giocatore, ma prima di fare l'affondo decisivo deve fare una cessione. In questa situazione di stallo, altri club italiani come Milan, Juventus e Roma sono alla finestra e potrebbero provare ad inserirsi per strappare Frattesi ai nerazzurri.