Sportmediaset - Milan, Elliott intenzionato a ricorrere al TAS

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, è sempre più probabile il ricorso al TAS da parte del club rossonero per tentare di ammorbidire la sanzione comminatagli dalla UEFA, anche alla luce del fatto che la pena potrebbe essere ancora più severa quando verrà analizzato il bilancio pesantemente in rosso del 2017-2018. Elliott è consapevole che, per poter aumentare i fatturati, serva necessariamente passare dai risultati, nonostante il blasone del club rossonero possa aiutare. Servono gli investimenti giusti per poter innescare questo circolo virtuoso, il fondo americano sa benissimo che ridurre i costi senza fare investimenti serve a ben poco.