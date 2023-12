SportMediaset - Milan, Simic verso la prima da titolare contro il Sassuolo

Jan-Carlo Simic ha già due presenze in Serie A, entrambe da subentrato, mentre gli manca ancora la prima partita da titolare. Una decisione verrà presa da Stefano Pioli solo venerdì dopo la rifinitura, ma ci sono buone chance che il giovane difensore rossonero possa fare il suo esordio dal primo minuto sabato alle 18 a San Siro contro il Sassuolo. A riferirlo è SportMediaset.

Non è un mistero che il Milan stia cercando due nuovi centrali di difesa visti gli infortuni di Kalulu, Thiaw e Tomori, ma fino a quando non arriveranno ci saranno con ogni probabilità altre chance per Simic, come per esempio il 2 gennaio contro il Cagliari negli ottavi di Coppa Italia.