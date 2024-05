SportMediaset - Possibile vertice Pioli-Milan a metà settimana. Futuro panchina: sempre più Conceiçao

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset per Italia Uno, questa potrebbe essere la settimana che porterà alla decisione su chi sarà il nuovo allenatore del Milan. Con il secondo posto ormai al sicuro, il vertice tra Stefano Pioli e la società potrebbe essere anticipato alla metà di questa settimana. Il nome più caldo è sempre quello di Sergio Conceiçao, con Jorge Mendes che è il regista occulto dell’operazione. Conceiçao può liberarsi unilateralmente dal contratto, ma il Porto deve trovare il suo sostituto.

Sempre più Conceiçao, dunque, per la panchina del Milan, anche perchè le alternative stanno decadendo ora dopo ora: Fonseca viaggia spedito verso il Marsiglia, De Zerbi piace ma i rossoneri non vogliono pagare la clausola al Brighton da 14 milioni. Thiago Motta intriga, ma si è promesso alla Juventus. Su Antonio Conte non si registrano infine per ora segnali di apertura concreti da parte del club rossonero.