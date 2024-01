SportMediaset - Verso Milan-Atalanta: Kjaer e Giroud rifiatano, due ballottaggi in difesa

Secondo quanto riferisce SportMediaset in vista della gara di domani del Milan contro l'Atalanta valida per i quarti di Coppa Italia, Stefano Pioli farà rifiatare Simon Kjaer e Olivier Giroud, i quali partiranno inizialmente dalla panchina. Chi giocherà al posto del danese al centro della difesa al fianco di Theo Hernandez? Al momento Jan-Carlo Simic è favorito su Matteo Gabbia. A destra ci sarà capitan Davide Calabria, mentre a sinistra, dove non ci sarà l'infortunato Alessandro Florenzi, Alex Jimenez si gioca la maglia da titolare con l'ultimo arrivato Filippo Terracciano, che oggi ha svolto il suo primo allenamento in gruppo a Milanello.

Nessun dubbio invece negli altri due reparti: rispetto all'ultima partita contro l'Empoli, Yunus Musah prenderà il posto in mezzo al campo di Yacin Adli, mentre sono confermatissimi sia Tijjani Reijnders che Ruben Loftus-Cheek. In avanti, al posto di Giroud, ci sarà Luka Jovic come prima punta, con ai suoi lati Christian Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra.