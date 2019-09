SportMediaset - Verso Verona-Milan: Castillejo in pole per completare il tridente rossonero

In vista del match di domenica sera in casa del Verona, Kris Piatek e Suso avranno certamente una maglia da titolare in attacco, mentre c'è ancora qualche dubbio su chi completerà il tridente rossonero: secondo SportMediaset su Italia Uno, Castillejo è in pole in questo momento per giocare al fianco del polacco e dello spagnolo, ma attenzione a Leao, reduce dal gol con il Portogallo Under 21, e alla tentazione Rebic.