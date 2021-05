Spox - Milan, anche il Bayern pensa a Vazquez. Offerti sei milioni a stagione.

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Lucas Vazquez, attaccante spagnolo in scadenza di contratto con il Real Madrid. Come riporta Spox in Germania anche il Bayern Monaco ha mostrato interesse per il giocatore tanto da fargli pervenire una proposta di contratto con un ingaggio da sei milioni di euro netti a stagione. Cifra, questa, che Vazques ha ritenuto troppo bassa chiedendo uno stipendio da 8 milioni di euro.

In corsa, dunque, rimane il Milan, ma non è ancora totalmente da escludere neanche l’ipotesi di un rinnovo di contratto con i Blancos.