Squalifica Giroud: in giornata la decisione del Giudice Sportivo

vedi letture

Olivier Giroud è stato espulso per eccessive proteste nei confronti dell'arbitro Abisso nel corso dell'ultimo impegno del Milan in campionato contro il Lecce. Il francese non ci sarà sicuramente contro la Fiorentina al rientro dalla sosta ma è possibile che salterà almeno un'altra partita - se non qualcuna in più - a causa del suo gesto. Oggi tutto verrà deciso: sono attese per questo pomeriggio, infatti, le decisioni del Giudice Sportivo inerenti all'ultimo turno di campionato.