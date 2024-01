Squeri: "Accordo di programma di 18 mesi. La sicurezza verrà garantita dal Milan. 3500 parcheggi divisi in due livelli"

Intervenuto oggi in conferenza stampa per parlare del progetto del nuovo stadio del Milan, il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, ha dichiarato:

Sulla data di inaugurazione dello stadio: "Quello che sento dal Milan lo so dai miei rapporti con SportLifeCity. Il Milan vorrebbe inaugurare lo stadio ad ottobre della stagione 2027/2028. Nell’accordo di programma si parla di 18 mesi, ma ci sono tanti enti e non si sa mai come va a finire”.

Sulla sicurezza: “Ho parlato spesso con Sala e ci sono dei dubbi sul fatto che una città come San Donato con ventotto agenti possa garantire sicurezza. San Siro è interno e ci arrivi coi mezzi, ma il posto dove faremo lo stadio ha pochi accessi a San Donato. Non ci vogliono centinaia di varchi per arrivare allo stadio, poi la zona è un’area privata e la sicurezza verrà sicuramente garantita dal Milan stesso. Poi la tecnologia sta facendo passi da gigante. Noi già stiamo lavorando, ma immaginate tra cinque anni la zona come sarà arricchita di telecamere video. Dopo pochi minuti se uno fa qualcosa di sbagliato viene subito riconosciuto. Si possono fare accordi con i comuni, poi Milano è attaccato a noi da Nord quindi qualche agente arriverà anche da Milano”.

Sul nuovo stadio: "Prevediamo uno stadio da 70mila posti. Prevediamo inoltre circa 3500 parcheggi divisi in due livelli. Insieme a ciò ci sarà il nuovo museo, degli uffici, un albergo e un ristorante, lo store ufficiale del Milan e un auditorium”.