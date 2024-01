Squeri e il tema dei trasporti: "L’impegno è sicuramente quello di diminuire il trasporto su gomma. Su treni e metro..."

Intervenuto oggi in conferenza stampa, Francesco Squeri, sindaco di San Donato, ha parlato anche della questione dei trasporti in merito al nuovo stadio del Milan. Ecco le sue parole:

Sui trasporti: "Ora parliamo un po’ di questa bozza di progetto, perché è importante chiamarla così. I punti all’ordine del giorno sono potenzialmente quelli di un sistema di trasporto attraverso lo sviluppo di una nuova stazione ferroviaria, la riduzione dell’utilizzo delle automobili e il recupero di aree destinate al parcheggio. Si stima circa 1h per defluire il tutto. La stazione di San Donato dovrà diventare una vera e propria stazione. Tutto questo per diminuire l’afflusso del trasporto su gomma. La metropolitana di San Donato dista dall’area circa 1,2km, ma c’è la possibilità di creare navette, ma è presto per parlarne. L’impegno è sicuramente quello di diminuire il trasporto su gomma. È questa la sfida di progetto perché è impensabile far muovere 70 mila persona su gomma. Anche i parcheggi non potrebbero sostenere questo tipo di trasporto”.

Su strade e treni: "A me piace fare esempi pratici: io da anni lavoro in tangenziale e gestisco due svincoli. Se si vuole ci mettiamo due anni, poi se dobbiamo parlare di interventi pubblici che in Italia ci mettono in media dieci anni, allora è un altro discorso. Lo stadio non verrà consegnato senza infrastrutture. Per la questione treni non posso rispondere io, deve rispondere Ferrovie dello Stato. Ci sarà un potenziamento della rete dei treni, ma per ora non posso rispondere. Per ora il percorso è percorribile e stiamo cercando di risolvere i problemi con SportLifeCity“.

Sulla metro: "Già da anni è previsto il prolungamento della linea gialla metropolitana. Abbiamo parlato con ATM ed è previsto l’accordo fino a Paullo, ma ci hanno detto che non ci sono ancora i soldi per iniziare i lavori“.