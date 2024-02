Squeri: "Entro la prossima settimana inviterò gli enti per l'accordo di programma. Poi aggiornamenti ogni 10 giorni"

vedi letture

Continua la storia intricata per quanto riguarda il nuovo stadio del Milan, tra nuovo impianto e ipotesi di ristrutturazione di San Siro. Il sindaco di San Donato Francesco Squeri, intervistato da Libero, ha invece le idee molto chiare sui prossimi passi formali. Queste le sue dichiarazioni:

L’ipotesi San Donato, però, è più che viva. Cosa succederà ora?

“Entro settimana prossima, in qualità di Sindaco di San Donato, inviterò tutti gli enti coinvolti a prendere parte all’accordo di programma che durerà 18 mesi e non è detto che si arrivi fino alla fine, lo specifico. Gli enti avranno un paio di settimane prima di aderire, poi si formeranno due comitati: un direttivo e una segreteria tecnica. Dunque entro la fine di marzo di partirà. Ci sono delle criticità da risolvere, come per esempio la gestione della stazione ferroviaria e le modalità con cui diminuire il traffico su gomma”.

Il prossimo incontro col Milan lo avete già fissato?

“Durante l’accordo di programma vedrò ogni dieci giorni gli enti coinvolti, dunque anche i tecnici del Milan, per tutti gli aggiornamenti del caso e dopo un anno e mezzo, se la città sarà interessata, si potrà andare avanti. Dovremo ovviamente valutare i benefici pubblici. Non dimentichiamoci che si tratta di un intervento sovracomunale e che il nostro ufficio tecnico ha impiegato due mesi e mezzo per valutare il progetto del club rossonero”.