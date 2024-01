Squeri risponde a Sala: "Frasi sgradevoli? Mi dispiace, ma anche lui ha detto le stesse cose ai suoi consiglieri..."

vedi letture

Francesco Squeri, sindaco di San Donato, risponde così a Beppe Sala, primo cittadino di Milano, che lo ha "accusato" di aver detto frasi sgradevoli. Questa la risposta di Squeri, assolutamente non belligerante, a Radio Sportiva:

Come risponde a Sala? "Mi dispiace, vorrei far ascoltare un pezzo della mia conferenza stampa. Ho affermato che se fossi al posto del Sindaco Sala farei come lui, fa benissimo a fare quello che sta facendo. Ho solo detto che non voglio giudicare il lavoro degli altri, ma che se posso fare una considerazione, non era un giudizio, ho detto testuali parole: il Comune di Milano ha in qualche modo tergiversato per 4-5 anni e poi le squadre hanno deciso di prendere un’altra strada. Se questa è una frase sgradevole… Tra le altre cose 4-5 mesi fa il Sindaco Sala in un consiglio comunale molto acceso ha detto le stesse cose accusando dei consiglieri che in 4-5 anni non hanno trovato soluzioni per le due squadre. Se questa è una frase sgradevole…”.