Squeri: "San Siro? Milan e Inter non giocheranno più nello stesso stadio"

Nella conferenza stampa di questa mattina, il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, ha rilasciato queste parole sul futuro di San Siro: "Il Milan non ha ancora parlato di chi programma e chi fa cosa. Ne parleremo nell’accordo di programma perché finora siamo solo ad un piano progettuale. Noi abbiamo fatto ieri un accordo di giunta. Non abbiamo detto sì allo stadio, abbiamo detto sì alla progettualità di questo stadio.

Su San siro mi sono fatto l’idea che le due squadre non giocheranno più nello stesso stadio. San Siro resterà in piedi sicuramente, ma almeno uno stadio verrà fatto. Va capito quale e come ciò verrà fatto“.