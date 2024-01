Squeri sul progetto del nuovo stadio del Milan: "Tutto nasce ad inizio 2023. Ecco i prossimi passi"

Francesco Squeri, sindaco di San Donato, è intervenuto oggi in conferenza stampa e in merito al progetto del nuovo stadio del Milan ha raccontato: "Tutto nasce ad inizio 2023 quando SportLifeCity, che ha già una delibera approvata per un’arena, viene in comune e ci prospetta la possibilità di cambiare l’arena in uno stadio. Noi diamo disponibilità ma l’iter è abbastanza lungo e il 28 settembre 2023 SportLifeCity ci consegna la richiesta di variante al piano integrato di intervento relativo al comparto San Francesco. La giunta dichiara percorribile la percorribilità del progetto. Ma essendo un progetto di valenza sovra comunale si andrà verso un accordo di programma".

Sui prossimi passi: "Questa è una bozza di programma perché durante accordo di programma ci saranno sicuramente dei cambiamenti. Come amministrazione abbiamo deciso di fare un passaggio dal consiglio comunale entro fine febbraio. È una scelta politica per prendere atto di tutto l’iter dopo l’accordo di programma”.