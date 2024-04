Squillaci: "Theo al Bayern o al Real? È già in una grande squadra come il Milan"

"Theo Hernandez ha forza, ha velocità, sa fare bene le due fasi: è un giocatore davvero completo e molto forte. Nel suo ruolo, nella posizione che occupa in campo, per me Theo Hernandez è uno dei più forti in assoluto al mondo. Anche con la Francia credo possa fare ottime cose". Parla così Sébastien Squillaci, ex difensore di Monaco, Siviglia e Arsenal, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com direttamente dal Padel Best Expo di Montecarlo:

Theo Hernandez è stato accostato anche a club come Real Madrid e Bayern Monaco. Può fare la differenza anche in queste squadre?

“Lui per me può giocare in qualsiasi top club e in qualsiasi campionato, dunque anche con Real Madrid e Bayern Monaco. Ma è già in una grande squadra come il Milan e in un campionato top come quello italiano”.