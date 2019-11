S.Siro: Maran, con lettere non si avanza

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - "Abbiamo ricevuto" da Milan e Inter "una lettera formale e ovviamente riceveranno una risposta formale come è giusto che sia, però credo che non si è mai visto costruire uno stadio con le carte bollate". Così l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, ha parlato della lettera che Inter e Milan hanno inviato all'amministrazione con la richiesta di chiarire alcune condizioni per la realizzazione del nuovo stadio. "Lettera più lettera allunga i tempi ma è difficile che si arrivi ad un risultato. Sediamoci attorno ad un tavolo per discutere dei vari punti - ha affermato Maran -. Il Comune non convoca condivide degli obiettivi quindi noi ribadiamo l'opportunità di sederci e discutere".