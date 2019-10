S.Siro: Scaroni, avremo autorizzazioni

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - "Visto che è impossibile giocare al Meazza, al quale siamo tutti affezionati, così com'è, desideriamo fare un nuovo San Siro a San Siro. Siamo convinti che riusciremo ad avere tutte le autorizzazioni. Qualora non dovessero arrivare ci riuniremo e prenderemo decisioni". Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto a Sky Tg 24 per parlare del progetto sul nuovo San Siro. "Il Meazza ha segnato il suo tempo, non è adatto alle nostre squadre. I soldi per il nuovo stadio li mettiamo noi, non ci sarà nemmeno un euro pubblico. Ma i nostri azionisti vogliono tempi certi e situazioni non nebulose. Il Comune è stato informato di tutto, abbiamo incontrato il sindaco 20 volte, inviato tutti i documenti. Continueremo con questa trasparenza totale", ha concluso Scaroni.