S.Siro:Boeri,impegni rispettino ambiente

(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Ieri ero a New York. Non li ho ancora visti. Li guarderò con attenzione, ma conoscendo i due studi, saranno progetti sicuramente di grande qualità". Lo ha detto l'architetto Stefano Boeri, interpellato sui due progetti presentati ieri da Inter e Milan per il nuovo stadio che nelle intenzioni delle due società dovrà sostituire il Meazza nell'area di San Siro. "Mi auguro che rispondano alle esigenze di impatto ambientale, ma penso che sicuramente sarà così" ha detto Boeri a margine del Forum Engie Green Friday. Per Boeri, il cui progetto per nuovo impianto è stato scartato dai due club, "bisogna pensare a degli stadi che siano autosufficienti sul piano energetico, quindi che consumino il meno possibile". Quindi, ha aggiunto, "io spero che anche sul verde ci sia una grande sfida, perché il verde è fondamentale per il futuro di Milano ed è fondamentale per il futuro di piazza Axum, che è oggi un grande piazzale di cemento e parcheggi. Sarebbe bello se lo stadio crescesse insieme a un parco".