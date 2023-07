Stadio a San Donato, assessore Mistretta: "Al vaglio una modifica per uno stadio da 70mila posti"

Il Milan sembra fare sul serio per il nuovo stadio a San Donato.

Su Il Giorno di questa mattina, l'assessore del comune dell'hinterland milanese Massimiliano Mistretta ha confermato la notizia uscita negli ultimi giorni secondo cui SportLife City (per 90% detenuta dal Milan oggi) abbia richiesto un Piano integrato di intervento sull'area di San Francesco: "C’è stata una interlocuzione nella quale Sportlifecity si è detta interessata a presentare una richiesta di modifica al Piano integrato di intervento, un atto per formalizzare delle modifiche ai contenuti, per realizzare al posto di una arena da 20 mila posti uno stadio da 70 mila. L’iter è comunque complesso e lungo e il 2025 è domani. Un progetto di tale portata dovrà poi essere condiviso con i cittadini e Comuni confinanti, Città Metropolitana e Regione Lombardia"