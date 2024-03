Stadio a San Donato: petizione "verde" respinta al Parlamento Europeo

vedi letture

Questa mattina, in edicola, l'edizione di Libero riporta un ulteriore capitolo dell'infinito libro che è il progetto del nuovo stadio del Milan. In questo caso si parla del piano rossonero di costruire il proprio stadio, in solitaria, a San Donato nell'area acquistata da SportLife City, una società che per il 90% è controllata dal club rossonero. Secondo quanto viene riferito il Parlamento Europeo, e nello specifico le frange dei Liberali e dei Popolari, avrebbe respinto la petizione a sfondo "verde" lanciata da GreenSando e sostenuta da alcuni parlamentari del Partito Democratico. GreenSando è un'associazione che difende il territorio e propone innovazioni sostenibili.

La mozione di GreenSando riguardava la possibilità di non sfruttare e rovinare una risorsa verde come il Parco Agricolo Sud di Milano, di cui fa parte l'area acquistata dal Milan sulla quale il club rossonero vuole impiantare il nuovo stadio da 70mila posti oltre che tutta una serie di altri edifici legati al club e non solo. Il Parlamento Europeo ha respinto questa petizione ma è probabile che ne arriveranno altre di questo tipo nei prossimi mesi. Intanto il Milan ha già iniziato il percorso per stipulare l'accordo di programma con il Comune di San Donato che dovrebbe concludersi entro 18 mesi.