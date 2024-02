Stadio, Antonello: "Valuteremo San Siro ma la priorità rimane Rozzano"

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - "La novità sul tema stadio è che siamo stati convocati ufficialmente dal sindaco Sala per giovedì, ci immaginiamo che il tavolo discuterà di questa possibilità emersa in questi giorni in cui non siamo stati coinvolti. Un po' di disorientamento da parte nostra c'è: in questi anni il nostro percorso è stato molto lineare e concreto, l'idea era quella di avere uno stadio congiunto a San Siro col Milan, poi le vicissitudini hanno cambiato gli scenari e le strade si sono divise". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, intervistato da Sky Sport a margine del pranzo Uefa prima della sfida di stasera in Champions League contro l'Atletico Madrid.

"Oggi c'è questa opportunità messa sul tavolo dall'amministrazione: noi vogliamo valutarla perché la priorità in questo momento è continuare a lavorare sul progetto di Rozzano, che è una possibilità molto concreta. Stiamo lavorando coi nostri advisor per arrivare alla conclusione di questo assessment col periodo di esclusiva che si chiuderà a fine aprile. Affronteremo questo meeting col sindaco cercando di capire le opzioni sul tavolo", ha concluso. (ANSA).