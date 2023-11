Stadio, botta e risposta tra Sala e Salvini. Le parole

Il tema dello stadio rimane centrale a Milano ed è diventato anche una questione politica di grande attualità. Questa mattina, sull'argomento, il Corriere della Sera Milano ha riportato prima l'accusa di Matteo Salvini, poi la rispsota del sindaco Sala. Il leader della Lega ha detto: "Se lo stadio non c’è a Milano è per colpa del sindaco e di un’amministrazione comunale che hanno perso anni senza far nulla".

Il primo cittadino meneghino ha ribattuto: "“Sullo stadio e’ tutta colpa del Sindaco”. Ma devo tirar fuori le sue dichiarazioni di questi anni, sempre contraddittorie? Dobbiamo parlare del vincolo che il vostro Governo ha posto e che certamente non aiuta? E comunque i conti si faranno alla fine".