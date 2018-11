Stadio chiuso per meteo, Figc multa club

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - Per timore che la piena del Po allagasse il campo di calcio durante la partita di calcio, il presidente di una società di Terza Categoria, l'Ardor Torino, ha chiuso l'impianto di gioco. Ma lo stop è costato una multa e una penalizzazione di un punto in classifica. E allora il dirigente ha deciso di ritirare la squadra dal campionato. "Stavamo cercando di risollevare la testa - spiega Sciretti - dopo i gravi danni subiti nell'alluvione del 2016. Il nostro impianto è sull'isolone di Bertolla, in un'area esondabile e, in occasione della partita contro lo Sportsud, l'allerta gialla emessa da Arpa Piemonte mi ha consigliato di bloccare l'ingresso, comunicando all'arbitro che la decisione era presa a esclusiva tutela dell'incolumità dei giocatori e del pubblico. Il comportamento del Giudice sportivo ci ha completamente affossati. Una decisione inspiegabile, - conclude Sciretti - che dimostra irresponsabilità e superficialità da parte della Federcalcio''.