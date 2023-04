Stadio, il Milan deciderà come agire tra giugno e l'estate

MilanNews.it

La questione relativa al nuovo stadio del Milan è rientrata nuovamente in una fase di stallo. E' passato ormai un mese dalla doppia visita di Gerry Cardinale a Milano per dimostrare l'interesse del club rossonero su La Maura: ci si aspettava entro circa due settimane un'ipotesi di progetto che però non è arrivata. L'idea pare essersi raffreddata a causa delle sempre presenti lungaggini burocratiche e della risposta ambientalista nagativa.

Entro tre mesi il sindaco Sala aspetta una risposta sul progetto originario di San Siro con l'Inter ma il Milan non disdegna l'ipotesi di mettersi in proprio e sta valutando tutte le possibilità: oltre a San Siro e La Maura, in gioco ci sono Sesto, Rozzano-Assago e San Donato. Una decisione verrà presa tra giugno e la prossima estate. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.