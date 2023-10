Stadio, il parere di Squeri: "Se si farà? Non lo so, ci sono buone possibilità. Aspettiamo, lavoriamo e poi vediamo"

Francesco Squeri, sindaco di San Donato Milanese, ha rilasciato un'intervista a 7 Gold sul tema del nuovo stadio. Queste le sue dichiarazioni.

Alla fine secondo lei lo stadio del Milan a San Donato si farà?

"Non lo so, ci sono delle buone possibilità, penso sia una buona opportunità per San Donato e di questo sono convinto. Aspettiamo, lavoriamo e poi vediamo".