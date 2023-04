Stadio, il punto dopo le parole di Scaroni e Antonello: l'Inter vuole continuare il percorso in comune

MilanNews.it

A un evento tenutosi ieri pomeriggio all'Università Bocconi di Milano sono intervenuti sia il presidente del Milan Paolo Scaroni che Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ovvero i due uomini simbolo delle rispettive società per quanto riguarda la questione stadio. Come riporta Tuttosport il Milan avrebbe intenzione di procedere in solitaria ma ancora non ha presentato un progetto di massima sull'area di La Maura che, secondo le stime, doveva essere presentato circa una settimana e mezzo fa. Troppi i paletti e le lungaggini burocratiche.

Viceversa, l'Inter sarebbe intenzionata ad andare avanti sulla strada intrapresa in simbiosi tra le due squadre milanesi, come dichiarato da Antonello: "Andiamo avanti su questa strada perché noi come Inter reputiamo che sia ancora il progetto principale su cui abbiamo lavorato in coerenza negli ultimi quattro anni. Se il Milan si sfilerà, dovrà essere il Milan a dirlo."