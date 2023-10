Stadio, il sindaco di San Donato: "Non mi aspettavo la presa di posizione di Milano su San Siro. Lasciarsi scappare Milan e Inter non è certo positivo"

vedi letture

Francesco Squeri, sindaco di San Donato Milanese, ha rilasciato un'intervista a 7 Gold sul tema del nuovo stadio. Queste le sue dichiarazioni.

Si aspettava questa presa di posizione della città di Milano su San Siro, cosa che ha poi aperto alla possibilità per Milan e Inter di cercarsi una sede altrove?

"No, non me lo aspettavo, lasciarsi scappare le due squadre di Milano per Milano non sarebbe una cosa positiva. So che a livello di amministrazione si sono creati due schieramenti, quello che non voleva il progetto poi ha preso il sopravvento. Adesso l'amministrazione di Milano si trova in difficoltà, e li capisco. Però è anche vero che due società private le puoi in qualche modo convincere? No. Indirizzare? No. Perché poi alla fine chi decidono sono loro. E tutto sommato le due società hanno superato la possibilità di giocare nello stesso stadio perché è chiaro che, se dividessero lo stadio, anche i ricavi sarebbero divisi a metà. Le due società stanno facendo i conti, e dicono 'meglio avere uno stadio di proprietà per una sola squadra'. Poi magari rimarrà in piedi San Siro e ci andrà una squadra, so che si parla di Rozzano per l'Inter quindi siamo un po' sullo stesso piano. Però non è detto che Milano non possa ancora avere lo stadio, non sono così convinto. Per me una delle due potrebbe rimanere, ma è solo una sensazione".