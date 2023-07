Stadio in periferia, il Luton Town è l'esempio da seguire

C'è una squadra che giocherà in Premier League la prossima stagione, una piccolissima realtà a 50 km da Londra. Si chiama Luton Town ed è come se in Serie A approdasse una formazione di un paesino vicino all'aereoporto di Malpensa. La particolarità di questo club è che è arrivato alla massima serie inglese scalando tutte le categorie con grande senso della programmazione.

Il Luton ha inoltre un gioiello di stadio di proprietà, incastonato tra le case del paese. Un esempio, facendo le dovute proporzioni, per Milan e Inter che potrebbero decidere di fare il passo enorme di trasferirsi con i loro nuovi impianti in periferia, a San Donato e Rozzano rispettivamente. Lo scrive oggi Il Giornale.